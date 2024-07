Descobrindo os segredos da longevidade ao redor do mundo

Folha Vitória |Do R7

Em uma expedição de dois meses, a jornalista Lilian Liang explorou as "blue zones", áreas do planeta...

Em uma expedição de dois meses, a jornalista Lilian Liang explorou as "blue zones", áreas do planeta com altos índices de longevidade. Partindo da Costa Rica até a Itália, Lilian entrevistou mais de 70 idosos e especialistas para desvendar os segredos por trás dessas comunidades resilientes.

