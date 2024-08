Descubra a Nova Aventura de Shin Chan em Coal Town! Foto: Neos Corporation/Divulgação A Neos Corporation tem o orgulho de anunciar o lançamento de “Shin chan: Shiro and the... Folha Vitória|Do R7 01/08/2024 - 10h53 (Atualizado em 01/08/2024 - 10h53 ) ‌



A Neos Corporation tem o orgulho de anunciar o lançamento de “Shin chan: Shiro and the Coal Town” no Steam para distribuição mundial e no Nintendo Switch nos mercados ocidentais. O jogo foi lançado no Japão e na Ásia no início deste ano e ganhou o Visual Arts Excellence Award no CEDEC AWARDS 2024.

