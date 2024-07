Folha Vitória |Do R7

Descubra as novidades do Open Beta de Throne and Liberty! A partir de 18 de julho, a Amazon Games e a NCSOFT irão liberar um Open Beta de cinco dias para THRONE AND LIBERTY, próximo...

A partir de 18 de julho, a Amazon Games e a NCSOFT irão liberar um Open Beta de cinco dias para THRONE AND LIBERTY, próximo MMORPG gratuito para jogar em PC, PlayStation 5 ou Xbox Series X|S na América do Norte e do Sul, Europa, Austrália, Nova Zelândia e Japão.

