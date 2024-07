Descubra como as flores podem transformar suas emoções As flores são capazes influenciar as emoções das pessoas emoções e promover bem-estar. Assim como no filme Divertida Mente (Inside...

As flores são capazes influenciar as emoções das pessoas emoções e promover bem-estar. Assim como no filme Divertida Mente (Inside Out), animação da Disney/Pixar onde cada emoção tem um papel essencial na vida da protagonista, as plantas podem ajudar a equilibrar os sentimentos. Diferentes espécies transmitem emoções variadas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.