Descubra como criar abelhas-sem-ferrão em Vitória Foto: chandlervid85/Freepik A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) está com inscrições abertas para o curso Meliponicultura... Folha Vitória|Do R7 24/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 24/07/2024 - 10h13 ) ‌



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) está com inscrições abertas para o curso Meliponicultura para Iniciantes, formação básica de manejo e criação de abelhas sem-ferrão, dentro do Projeto Ilha do Mel.

