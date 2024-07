Folha Vitória |Do R7

Descubra como ter doces finos da Cacau Show por R$ 1,20 no seu casamento! No universo dos casamentos, todo detalhe importa, mas, se o orçamento não é alto, é preciso levar em consideração também o...

‌



A+

A-

No universo dos casamentos, todo detalhe importa, mas, se o orçamento não é alto, é preciso levar em consideração também o preço. Recentemente, noivas econômicas viralizaram com uma dica que pegou muitos de surpresa: você sabia que pode ter doces finos da Cacau Show no seu casamento?

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Publicidade

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Criação de MVPs Impulsiona Validação de Projetos de IA

• VÍDEO | Servidor desmaia na Câmara de Vitória e sessão é suspensa

• Colônia de férias em Vitória e Vila Velha: opções para crianças se divertirem