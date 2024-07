Folha Vitória |Do R7

Descubra o 70º Ambiente da CASACOR São Paulo! Foto: Divulgação/DINO A casa construída no Jardim Colombo é o 70º ambiente da CASACOR São Paulo, um evento que reúne as...

Foto: Divulgação/DINO

A casa construída no Jardim Colombo é o 70º ambiente da CASACOR São Paulo, um evento que reúne as melhores criações de arquitetura e design do país.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.