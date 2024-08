Descubra o Novo Jogo de Futebol Americano da Ubisoft! Foto: Ubisoft/Divulgação A Ubisoft, uma das principais publicadoras de jogos de videogame do mundo, acaba de anunciar... Folha Vitória|Do R7 01/08/2024 - 17h23 (Atualizado em 01/08/2024 - 17h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Ubisoft, uma das principais publicadoras de jogos de videogame do mundo, acaba de anunciar, em conjunto com a National Football League (NFL) e a National Football League Players Association (NFLPA), o “NFL Primetime Fantasy”, jogo gratuito de futebol americano do gênero fantasy baseado em cards.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Brasil descarta doações de sangue por falhas de conservação e contaminação

• NFL, NFLPA e Ubisoft anunciam jogo NFL Primetime Fantasy para celular

• Apex Legends apresenta Onda de Choque com novo trailer de jogabilidade