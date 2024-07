Descubra o novo modo de jogo PvE de League of Legends! A partir de hoje (17), os jogadores de League of Legends podem mergulhar no mundo do ‘Esquadrão Anima’, um universo alternativo... Folha Vitória|Do R7 17/07/2024 - 16h00 (Atualizado em 17/07/2024 - 16h00 ) ‌



A partir de hoje (17), os jogadores de League of Legends podem mergulhar no mundo do ‘Esquadrão Anima’, um universo alternativo onde guerreiros cibernéticos com temática animal são a última esperança da humanidade contra as nefastas forças Primordianas, por meio de um modo PvE inédito, o Enxame | Operação: Esquadrão Anima.

