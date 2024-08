Descubra o Poder do Liftera: O Lifting Natural que Está Transformando Vidas Foto: divulgação/freepik Você se incomoda com algumas áreas de flacidez ou de gordura localizada no seu corpo? Por exemplo... Folha Vitória|Do R7 07/08/2024 - 10h16 (Atualizado em 07/08/2024 - 10h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Você se incomoda com algumas áreas de flacidez ou de gordura localizada no seu corpo? Por exemplo, aquela gordurinha que fica na região da axila ou flacidez na região da papada ou até mesmo do colo. Caso sim, nesta matéria te ajudaremos a entender um pouco mais de como funciona o Liftera, procedimento que irá solucionar estes problemas!

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Homem desconhecido surpreende a polícia com uma descoberta inesperada em sua casa

• Agosto Branco: quais sinais do início do câncer de pulmão?

• VÍDEO | Policiais disfarçados do ES prendem suspeito de homicídio em MG