Descubra Star Trucker, o novo simulador de caminhões no espaço Seja o rei das estradas galáticas no Xbox Series X|S, PC e Xbox Game Pass Folha Vitória|Do R7 03/09/2024 - 12h51 (Atualizado em 03/09/2024 - 12h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Raw Fury e a desenvolvedora Monster & Monster pedem passagem com suas buzinas para avisar que o seu simulador de caminhões interestelar, Star Trucker já está disponível para Xbox Series X|S, PC e no catálogo do Xbox Game Pass.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Posicionamento de marca é nova estratégia adotada por 7IT

• SP: cresce número de mães após 35 e 40 anos, diz estudo

• Barbie Run visa aquecer turismo no Rio de Janeiro