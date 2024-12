Desesperada, vítima de agressões se joga na frente de viatura para pedir socorro Desesperada, vítima de agressões se joga na frente de viatura para pedir socorro Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 10h35 (Atualizado em 04/12/2024 - 10h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desesperada, vítima de agressões se joga na frente de viatura para pedir socorro

Uma mulher conseguiu escapar de agressões do companheiro e correu para o meio da rua para pedir ajuda. A vítima encontrou uma viatura da Guarda Municipal e, segundo testemunhas, praticamente se jogou na frente do veículo.O caso aconteceu nesta terça-feira (3) no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. De acordo com os agentes da Guarda, a vítima estava desesperada e pedia por socorro. A mulher relatou que o companheiro, com quem manteve um relacionamento por mais de 13 anos, estava agressivo e a havia a agredido dentro de casa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

O que levou a morte de casal em Castelo? Veja a conclusão da polícia

Viu a Nala? Filhote foge na Serra e família pede ajuda para encontrar

Posto que fraudava bombas de gasolina utilizava equipamento vindo do Rio de Janeiro