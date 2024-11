Desmatamento cai 55% na Mata Atlântica no primeiro semestre Desmatamento cai 55% na Mata Atlântica no primeiro semestre Folha Vitória|Do R7 16/11/2024 - 18h28 (Atualizado em 16/11/2024 - 18h28 ) twitter

Vista da Mata Atlântica na Floresta da Tijuca

Dados do Sistema de Alertas de Desmatamento (SAD) Mata Atlântica indicam redução de 55% no desmatamento do bioma no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano anterior. De janeiro a junho, foram desmatados 21.401 hectares, ante 47.896 em 2023, segundo levantamento divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica, em parceria com o MapBiomas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre essa importante redução no desmatamento.

