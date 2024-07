Despedida da Caçula: Papelaria Carioca Encerra Atividades no Espírito Santo Foto: Thiago Soares/Folha Vitória O tradicional armarinho e papelaria Caçula, em Vila Velha, vai fechar as portas após... Folha Vitória|Do R7 30/07/2024 - 14h13 (Atualizado em 30/07/2024 - 14h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O tradicional armarinho e papelaria Caçula, em Vila Velha, vai fechar as portas após 25 anos de funcionamento no Espírito Santo. Diante do encerramento, a filial da famosa empresa carioca oferece descontos de até 70%.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• SEGA lança primeiro vídeo da trilha sonora de SONIC X SHADOW GENERATIONS

• Dormir em quartos separados: benefícios para casais, segundo especialistas

• O futuro do trabalho: a importância da criatividade e inovação nas carreiras