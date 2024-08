Despedida Triste: Real Noroeste Dita Adeus à Série D O Real Noroeste foi eliminado da Série D do Brasileiro. Neste domingo, o time capixaba empatou em 2 a 2 com o Brasiliense, na Boca... Folha Vitória|Do R7 04/08/2024 - 23h16 (Atualizado em 04/08/2024 - 23h16 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Real Noroeste foi eliminado da Série D do Brasileiro. Neste domingo, o time capixaba empatou em 2 a 2 com o Brasiliense, na Boca do Jacaré, e deu adeus à competição nacional.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Semana começa com 2.297 vagas de emprego na Grande Vitória

• Real Noroeste é eliminado pelo Brasiliense na Série D do Brasileiro

• ES tem distrito para turistas vivenciarem saga do imigrante italiano