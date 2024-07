Desperte sua Flexibilidade: 5 Exercícios Inspirados nas Olimpíadas Foto: Reprodução/Freepik As performances impressionantes de Rebeca Andrade e Simone Biles nas Olimpíadas de Paris 2024... Folha Vitória|Do R7 31/07/2024 - 17h33 (Atualizado em 31/07/2024 - 17h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As performances impressionantes de Rebeca Andrade e Simone Biles nas Olimpíadas de Paris 2024 têm capturado a atenção de muitos. Embora as habilidades dessas ginastas possam parecer inatingíveis, a flexibilidade é um atributo acessível a todos e pode ser aprimorada com prática e dedicação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Duplicação da BR-101: vigas de ponte entre Guarapari e Anchieta começam a ser içadas nesta quinta

• Endometriose acomete cerca de 190 milhões de mulheres no mundo

• Holding é uma alternativa para ter eficiência tributária