Destruição alarmante da Mata Atlântica em Alegre A prática de queimada realizada pelos infratores, segundo a Polícia Militar Ambiental, atingiu uma área de 48 mil m², superior a área... Folha Vitória|Do R7 30/08/2024 - 11h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 11h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Duas pessoas foram autuadas pela prática de queimadas em remanescentes florestais na região do Caparaó durante uma ação conjunta da 4ª Companhia do Batalhão da Polícia Militar Ambiental e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). A operação aconteceu entre os dias 19 e 29 de agosto na região de Segredo, em Alegre.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Homem mata ex-esposa e namorado e revela à filha: "Matei sua mãe"

• Funcionária é encontrada morta após quatro dias em agência de banco e amigos não percebem

• Homem e duas mulheres são assassinados dentro de casa em Colatina