Desvendando a Creatina: Quando Tomar e Seus Efeitos Foto: Reprodução/Freepik @Drazen Zigic A relação entre o uso de creatina e a formação de pedras nos rins é um assunto que... Folha Vitória|Do R7 25/07/2024 - 15h23 (Atualizado em 25/07/2024 - 15h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A relação entre o uso de creatina e a formação de pedras nos rins é um assunto que gera muitas dúvidas e preocupações. Algumas pessoas acreditam que a suplementação com creatina pode sobrecarregar os rins, levando à formação de cálculos renais. No entanto, a maioria dos estudos científicos realizados até o momento não encontrou evidências de que a creatina cause pedras nos rins em indivíduos saudáveis.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Pacote de Expansão Paixão à Vista de The Sims 4 já está disponível!

• Creatina antes ou depois do treino? Veja melhor hora e efeitos colaterais

• Medo de ser amado: entenda a 'síndrome do impostor' nos relacionamentos