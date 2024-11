Desvio entre Guarapari e Anchieta para a duplicação da BR-101; veja trecho Desvio entre Guarapari e Anchieta para a duplicação da BR-101; veja trecho Folha Vitória|Do R7 18/10/2024 - 15h10 (Atualizado em 18/10/2024 - 15h10 ) twitter

Desvio entre Guarapari e Anchieta

As obras de duplicação da BR-101, no trecho entre Guarapari e Anchieta, seguem para mais uma etapa a partir desta sexta-feira (18). Diante disso, o tráfego de veículos será desviado nos dois sentidos entre os quilômetros 347,5 e 348,4. As informações foram repassadas pela concessionária que administra a rodovia, a Eco101. Não foi passada a informação de quando o tráfego voltará ao normal no local.

