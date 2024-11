Dia da Consciência Negra é marco para luta antirracista no Brasil Dia da Consciência Negra é marco para luta antirracista no Brasil Folha Vitória|Do R7 20/11/2024 - 17h48 (Atualizado em 20/11/2024 - 17h48 ) twitter

Dia da Consciência Negra

Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal Artigo de Ana Paula Rocha, professora de História, Especialista em Promoção da Igualdade RacialHoje 20 de Novembro de 2024 é um dia histórico, pela primeira vez celebramos o Dia da Consciência Negra como feriado nacional. Esta data é um marco do direito à memória da população negra e aponta para a perspectiva de um país que para ser de fato democrático precisa enfrentar e superar sua estrutura racista decorrente não só do passado escravista, mas da manutenção e aperfeiçoamento do racismo, que segue institucionalizado, operando a inferiorização e negação da cidadania e da humanidade às pessoas negras no pós abolição e na atualidade.

