Dia de Ouro: Brasil em Busca de Medalhas na Olimpíada Foto: William Lucas/COB A segunda-feira (5) pode ser, até agora, o dia mais premiado para o Brasil nos Jogos Olímpicos... Folha Vitória|Do R7 05/08/2024 - 09h26 (Atualizado em 05/08/2024 - 09h26 ) ‌



A segunda-feira (5) pode ser, até agora, o dia mais premiado para o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Depois do adiamento das semifinais do surfe, que estavam previstas para o último sábado (3), Gabriel Medina e Tatiana Weston Webb caem no mar a partir das 14h30 (horário de Brasília).

