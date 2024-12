Diablo Immortal – O Mal Supremo está de volta em "Santuário Estilhaçado" Maior atualização para o jogo desde o seu lançamento traz uma área inédita, mais missões e marca o retorno de Diablo! Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 18h30 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Blizzard/Divulgação

A Blizzard Entertainment revela nesta quinta-feira (5) o ápice da jornada de dois anos e meio da história de Diablo Immortal, que marca o retorno do próprio Diablo em um confronto épico. Em "Santuário Estilhaçado", jogadores podem usar o poder da espada angelical El'druin para desafiar o Senhor do Medo, totalmente renascido graças à Pedra do Mundo. Com uma nova série de missões principais, a maior área já lançada até hoje, várias atividades de fim de jogo, sistemas e muito mais, essa atualização dá as boas-vindas ao clímax narrativo da Era da Dissolução.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes dessa nova atualização!

Leia Mais em Folha Vitória:

Rodrigo Faro anuncia saída da Record após 16 anos

Mulher é presa ao tentar entrar com drogas em presídio de Vila Velha

Feira de Antiguidades terá edição especial neste sábado na Rua da Lama