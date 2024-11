Dicas de pão caseiro para o Dia Mundial do Pão. Aprenda a fazer Dicas de pão caseiro para o Dia Mundial do Pão. Aprenda a fazer Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 12h10 (Atualizado em 15/10/2024 - 12h10 ) twitter

Dicas de pão caseiro

Nesta quarta-feira, 16 de outubro, é celebrado o Dia Mundial do Pão, um dos alimentos mais antigos e apreciados do mundo. Para muitos, um bom café da manhã deve ter sucos, frutas, leite, mas não é café da manhã se faltar o pão. De tão importante, o alimento ganhou um dia só para ele. A data foi instituída em 2000, em Nova York, pela União dos Padeiros e Confeiteiros, mas no Brasil ele é o queridinho das famílias. Apesar da grande variedade disponível atualmente, a essência de sua receita permanece a mesma: uma combinação de farinha, água, sal e fermento que, ao longo do tempo, foi enriquecida com grãos, temperos, embutidos, carnes, queijos, legumes, verduras, cremes, chocolate e frutas.

