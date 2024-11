Dinheiro esquecido em bancos: o que acontece com o fim do prazo para resgate? Dinheiro esquecido em bancos: o que acontece com o fim do prazo para resgate? Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 07h29 (Atualizado em 17/10/2024 - 07h29 ) twitter

Dinheiro esquecido em bancos

Com o fim do prazo para resgatar recursos "esquecidos" em instituições financeiras que constam no Sistema de Valores a Receber (SVR), o Banco Central deverá publicar, a partir desta quinta-feira (17), um edital no Diário Oficial da União com os valores encaminhados ao Tesouro Nacional. O documento incluirá informações sobre o banco, a conta e a agência onde os recursos estavam depositados.Os titulares das contas terão 30 dias para contestar o recolhimento dos valores. Se a contestação não for aceita, será possível recorrer ao Conselho Monetário Nacional (CNM) em até 10 dias.

