Diretor revela polêmica de Xuxa em série com paquitas: "Ela roubou"
Folha Vitória|Do R7 15/10/2024 - 11h30

Xuxa Meneghel, a eterna "Rainha dos Baixinhos", sempre foi uma figura de destaque na televisão brasileira, sendo reverenciada por várias gerações. No entanto, recentemente seu nome voltou ao centro de uma grande polêmica. No dia 3 de outubro de 2024, Rafael Spaca, diretor, escritor e produtor, fez uma revelação surpreendente durante uma entrevista ao canal SaladaCast no YouTube, expondo o que ele alega ser uma mentira de Xuxa. Essa declaração está movimentando a internet e a mídia, deixando muitos intrigados com o que realmente aconteceu nos bastidores da produção da série documental "Pra Sempre Paquitas", exibida no Globoplay.

