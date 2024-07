Folha Vitória |Do R7

Discussão familiar termina em tragédia no interior do ES Foto: Thiago Soares/Folha Vitória Um homem de 30 anos foi morto a facada após uma discussão com o cunhado na tarde de domingo...

‌



A+

A-

Um homem de 30 anos foi morto a facada após uma discussão com o cunhado na tarde de domingo (14). O homicídio foi registrado na localidade de Pratinha de Santa Luzia, zona rural de Guaçuí, no Sul do Espírito Santo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Instituto vai contratar cuidador de idosos e auxiliar de serviços gerais

• Mãe e filho de 4 anos são assassinados dentro de casa na Serra

• Vasco anuncia o retorno de Alex Teixeira depois de sete meses