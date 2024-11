Distribuidora é alvo de assalto e criminoso sai atirando para todos os lados Distribuidora é alvo de assalto e criminoso sai atirando para todos os lados Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 23h47 (Atualizado em 23/10/2024 - 23h47 ) twitter

Distribuidora é alvo de assalto e criminoso sai atirando para todos os lados

Um assalto a mão armada em uma distribuidora assustou moradores do bairro Feu Rosa, na Serra.O suspeito aparentava ser um cliente no estabelecimento e chegou a pedir uma bebida. No momento em que o dono da distribuidora entregou o pedido, o suspeito anunciou o assalto.

