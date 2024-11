Dois homicídios em 48h assustam moradores de Vila Velha Dois homicídios em 48h assustam moradores de Vila Velha Folha Vitória|Do R7 21/11/2024 - 23h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 23h28 ) twitter

Dois homicídios em 48h assustam moradores de Vila Velha

Dois assassinatos foram registrados em Cobi de Baixo, Vila Velha, em um intervalo de dois dias, deixando os moradores em estado de alerta. Magno Martins Oliveira, de 36 anos, foi executado com vários tiros na Rua do Sossego, na noite de quarta-feira (20). A vítima, atingida no tórax e região lombar, era morador de Cariacica.LEIA TAMBÉM:Homem é morto a tiros enquanto dormia dentro de casa na SerraMãe de bebê internado com queimaduras é presa por suspeita de torturaEstudante morto em hotel por PM fez música sobre "amigo baleado por policial"Na terça-feira (19), um jovem de 24 anos foi assassinado dentro do banheiro de um bar na Avenida Brasil, após ser seguido por dois homens, que fugiram sem ser identificados. A polícia investiga os casos e não confirma se os homicídios estão relacionados.*Com informações da repórter Suellen Araújo, da TV Vitória/Record

