Dona de brechó na Serra é encontrada morta com sinais de enforcamento Dona de brechó na Serra é encontrada morta com sinais de enforcamento Folha Vitória|Do R7 17/10/2024 - 17h30 (Atualizado em 17/10/2024 - 17h30 ) twitter

Dona de brechó na Serra é encontrada morta com sinais de enforcamento

Ana Maria Pimentel Franco Alves, de 75 anos, foi encontrada morta dentro do brechó que era proprietária, localizado em um prédio na BR-101, em Carapina, na Serra.O corpo da idosa foi encontrado pelo marido com uma bermuda enrolada no pescoço, por volta das 14h desta quarta-feira (16). A mulher de 75 anos deixa quatro filhos e três netos. Quando a encontrou, o homem achou que a esposa ainda estava com vida e tentou tirar a bermuda do pescoço da vítima, mas percebeu que a mulher já estava morta.

