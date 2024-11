Dona de casa pede corrida de moto por app e é assediada em Cariacica Dona de casa pede corrida de moto por app e é assediada em Cariacica Folha Vitória|Do R7 16/10/2024 - 23h08 (Atualizado em 16/10/2024 - 23h08 ) twitter

Foto: Reprodução TV Vitória

Uma mulher, de 30 anos, foi assediada por um motociclista de aplicativo quando estava indo para Cariacica Sede, na madrugada do último sábado (12). O condutor da moto enviou mensagens de cunho sexual para a vítima.LEIA TAMBÉM:Mulher mata grávida, simula parto para ficar com bebê e é presa no RSStalking: o crime que atormenta quase 4 vítimas por dia no ESMortes de criança, de jovem em velório e de mulher têm ligação, diz delegadoA dona de casa havia pedido uma corrida por aplicativo ao sair de uma casa noturna em Cariacica. Quando o motociclista aceitou a corrida, a vítima foi surpreendida por mensagens de cunho sexual, ofendendo a passageira.

