Dona de hotel infantil no ES é indiciada por homicídio após morte de bebê em piscina Dona de hotel infantil no ES é indiciada por homicídio após morte de bebê em piscina Folha Vitória|Do R7 13/11/2024 - 19h29 (Atualizado em 13/11/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dona de hotel infantil no ES é indiciada por homicídio após morte de bebê em piscina

A dona do hotel infantil em Cachoeiro de Itapemirim, região Sul do Estado, onde o menino Theo Gutierry Scantamburlo, de 1 ano e 6 meses, morreu afogado em uma piscina no final de setembro foi indiciada pela polícia por homicídio culposo (sem culpa). Segundo a Polícia Civil, a proprietária é acusada do crime com "agravante de ter agido com negligência e ausência do dever de cautela".

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse trágico caso.

Leia Mais em Folha Vitória:

Loló com meme "Que show da Xuxa é esse?" é apreendido pela PF no ES

Montezano defende planejamento e parcerias para o desenvolvimento

Homens e mulheres empatam na compra de flores, segundo Giuliana Flores