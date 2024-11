Dono de chácara é morto por prestador de serviço com cavadeira na Serra Dono de chácara é morto por prestador de serviço com cavadeira na Serra Folha Vitória|Do R7 23/10/2024 - 19h29 (Atualizado em 23/10/2024 - 19h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dono de chácara é morto por prestador de serviço com cavadeira na Serra

Um prestador de serviços de reparos elétricos foi preso acusado de matar o dono de uma chácara em Manguinhos, na Serra, em junho deste ano. A vítima é Aroldo Almeida Muritiba, de 74 anos, que foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte).De acordo com a Polícia Civil, investigações apontam que a arma usada no crime provavelmente foi uma cavadeira, ferramenta utilizada no trabalho agrícola. O suspeito tem 46 anos e foi preso na última quarta-feira (16), no mesmo município. Ela já tinha passagem pela Justiça por receptação de produtos roubados.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Supergasbras abre inscrições para Programa de Estágio 2025

Infotec Brasil abre mais de 80 vagas para todo o país

Ninho de pássaros causa infestação de piolhos em condomínio na Serra