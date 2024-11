Dormir menos do que o necessário afeta o humor e piora a ansiedade Dormir menos do que o necessário afeta o humor e piora a ansiedade Folha Vitória|Do R7 06/11/2024 - 14h11 (Atualizado em 06/11/2024 - 14h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

*Por Fernanda Bassette, da Agência EinsteinDormir menos horas do que o necessário não nos deixa apenas cansados no dia seguinte: a privação de sono pode aumentar a ansiedade, piorar o humor e alterar todo o funcionamento emocional. A conclusão é de um estudo publicado no periódico Psychological Bulletin, da American Psychological Association.Para chegar aos resultados, os pesquisadores analisaram mais de 50 anos de pesquisa sobre privação de sono e humor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Lipoaspiração: antes ou depois da gravidez? Especialista explica o melhor momento

Adeus, diabetes! Veja 3 chás caseiros que sugam o açúcar do sangue e regulam a glicose

FALTA FOTO - Professor lança livro de poesias que retratam experiências de vida