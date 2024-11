DRAGON BALL: THE BREAKERS dá inicio a Temporada 7 DRAGON BALL: THE BREAKERS dá inicio a Temporada 7 Folha Vitória|Do R7 19/11/2024 - 13h49 (Atualizado em 19/11/2024 - 13h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dragon Ball: The Breakers Temporada 7

A Bandai Namco lançou hoje a Temporada 7 do seu jogo multijogador assimétrico, DRAGON BALL: THE BREAKERS. Inspirada no filme DRAGON BALL SUPER: Super Hero, a temporada traz lutadores e recompensas inéditas ao jogo.A nova temporada introduz um novo invasor “Herói da Justiça” criado pelo Dr. Hedo, Gamma 1 e Gamma 2. No primeiro nível, os jogadores terão de proteger os civis como Gamma 2 enquanto carregam o medidor de evolução para que Gamma 1 adentre a batalha no segundo nível e continue protegendo os civis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Empresa de seguros de vida projeta crescimento em 2025

S.T.A.L.K.E.R. 2 e outras novidades chegam ao Game Pass até o fim de novembro

Como conciliar ofertas de Black Friday e o 13º salário