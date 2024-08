Dragon Quest Monsters: O que esperar do novo RPG em setembro Foto: Square Enix/Divulgação A SQUARE ENIX anunciou que a mais recente entrada no popular RPG, DRAGON QUEST MONSTERS:... Folha Vitória|Do R7 28/08/2024 - 22h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 22h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A SQUARE ENIX anunciou que a mais recente entrada no popular RPG, DRAGON QUEST MONSTERS: The Dark Prince estará disponível no PC (Steam®) e dispositivos móveis em 11 de setembro de 2024.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Mulher agredida foge do namorado e pede ajuda em posto de saúde

• Mulher invade área de tigre e quase tem a mão decepada em zoológico

• PlayStation: promoção do Dia do Gamer na PlayStation Store