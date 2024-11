Drama do rebaixamento: Fluminense aumenta risco de queda Drama do rebaixamento: Fluminense aumenta risco de queda Folha Vitória|Do R7 23/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 23/11/2024 - 10h09 ) twitter

O Fluminense empatou com o Fortaleza em 1 a 1, no Maracanã, na noite de sexta-feira (22), e viu aumentar o seu risco de rebaixamento no Brasileirão, faltando apenas quatro rodadas para o fim da competição.A partida de sexta-feira encerrou a 34ª rodada e o resultado ainda manteve o time tricolor fora do Z-4. Porém, a 35ª rodada já começa neste sábado (23) e, dependendo dos resultados, o Flu pode entrar na zona de rebaixamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

