Duas mulheres são presas ao tentar entrar com drogas em presídio no Xuri

Duas mulheres presas no presídio do Xuri

Dupla mulheres foram presas após tentarem entrar com drogas em presídio na Penitenciária Estadual de Vila Velha, no Complexo de Xuri. O caso aconteceu na tarde de domingo (13). Taynara da Silva Lopes e Graciete Lima dos Santos foram flagradas durante a revista de praxe realizada pela equipe da polícia penal.Taynara foi a primeira a ser identificada com drogas escondidas nas partes íntimas. Durante a revista, os policiais notaram algo suspeito, e após ser questionada, a mulher confessou que levava o entorpecente para dentro da unidade a pedido de seu companheiro, que realizaria a venda das substâncias dentro do presídio.

