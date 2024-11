Dupla capixaba sobe ao pódio no Brasileiro de remo em São Paulo Dupla capixaba sobe ao pódio no Brasileiro de remo em São Paulo Folha Vitória|Do R7 19/10/2024 - 17h28 (Atualizado em 19/10/2024 - 17h28 ) twitter

Dupla capixaba sobe ao pódio no Brasileiro de remo em São Paulo

Os capixabas Ramon Pedro Chagas e Jéfferson Pereira Franco conquistaram medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Remo, nesta sexta-feira (18), em São Paulo (SP).Os remadores fazem parte da delegação do Álvares Cabral e conquistaram o primeiro pódio capixaba na competição deste ano, no dois-sem (barco sem timoneiro).

