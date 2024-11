Dupla suspeita de furtar placas de carro em UPA da Serra é presa em Vitória Dupla suspeita de furtar placas de carro em UPA da Serra é presa em Vitória Folha Vitória|Do R7 05/11/2024 - 12h49 (Atualizado em 05/11/2024 - 12h49 ) twitter

Dupla presa em Vitória

Dois homens foram presos em Bento Ferreira, em Vitória. Eles são suspeitos de furtarem placas de um carro estacionado na Unidade de Pronto-Atendimento de Serra-Sede para usá-las em um veículo roubado. Os suspeitos foram abordados pela Guarda Municipal na noite de domingo (3). Eles estavam no veículo roubado, um carro modelo Chevrolet Classic. As placas, no entanto, eram de um Corsa Maxx.

