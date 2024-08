Duplicação da BR-101: Um passo importante para a Serra Foto: Divulgação/Eco 101 Após a licença ambiental liberada pelo Ibama, a Eco101 anunciou a duplicação do trecho Norte da... Folha Vitória|Do R7 27/08/2024 - 13h41 (Atualizado em 27/08/2024 - 13h41 ) ‌



Após a licença ambiental liberada pelo Ibama, a Eco101 anunciou a duplicação do trecho Norte da BR-101 no Espírito Santo. O projeto, inicialmente, se concentra no município da Serra, começando próximo ao Contorno de Mestre Álvaro até as proximidades da Praça de Pedágio. Serão 5 quilômetros nessa fase inicial.

