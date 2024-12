Ecosan é premiada no The Bizz Awards - Dubai pelos projetos em saneamento Premiação reconhece a Ecosan por seu comprometimento com soluções inovadoras e sustentáveis no setor de tratamento de água e efluentes... Folha Vitória|Do R7 05/12/2024 - 18h29 (Atualizado em 05/12/2024 - 18h29 ) twitter

A Ecosan, empresa especializada em soluções para o setor de saneamento desde 1983, foi reconhecida na premiação do The Bizz Awards – Dubai (de 7 a 10 de Dezembro), promovido pela World Confederation of Businesses (WORLDCOB), por seu compromisso com a inovação e práticas de sustentabilidade nas áreas de saneamento e energia. A premiação reflete os avanços alcançados pela empresa em projetos de grande impacto ambiental e social, que integram tecnologia de ponta e uma forte orientação ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa). A Ecosan foi agraciada no The Bizz Awards graças aos resultados de dois projetos: o Projeto de Dessalinização e o UTE Manaus I, que alia saneamento e gestão de água ao setor de energia. Saiba mais sobre essa conquista e os projetos inovadores da Ecosan consultando a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória. Leia Mais em Folha Vitória: Rodrigo Faro anuncia saída da Record após 16 anos

