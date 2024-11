EDENS ZERO de Hiro Mashima chega ao PlayStation 5, XBOX Series e PC em 2025 EDENS ZERO de Hiro Mashima chega ao PlayStation 5, XBOX Series e PC em 2025 Folha Vitória|Do R7 22/10/2024 - 18h51 (Atualizado em 22/10/2024 - 18h51 ) twitter

EDENS ZERO

A Konami anunciou hoje (22) que a criação de Hiro Mashima (FAIRY TAIL, RAVE MASTER) ganhará vida no EDENS ZERO da KONAMI. O RPG de ação traz Shiki, Rebecca, Weisz, Homura e outros personagens queridos do popular mangá, disponíveis para jogar no PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam/Windows).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

