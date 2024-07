Eduardo Sterblitch e João Vicente revelam experiências sexuais inusitadas no banheiro de Luciano Huck Foto: Reprodução No programa "Papo de Segunda", a conversa tomou um rumo inesperado quando os humoristas Eduardo Sterblitch... Folha Vitória|Do R7 23/07/2024 - 15h33 (Atualizado em 23/07/2024 - 15h33 ) ‌



No programa "Papo de Segunda", a conversa tomou um rumo inesperado quando os humoristas Eduardo Sterblitch e João Vicente de Castro revelaram detalhes curiosos sobre suas experiências sexuais no banheiro de Luciano Huck. O local, conhecido por seu luxo e decoração impressionante, virou o centro das atenções, mostrando que até mesmo as personalidades mais famosas têm histórias inusitadas para contar.

