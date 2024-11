Ele voltou! Ídolo Ronicley retorna ao Rio Branco Ele voltou! Ídolo Ronicley retorna ao Rio Branco Folha Vitória|Do R7 14/10/2024 - 16h49 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ronicley retorna ao Rio Branco

Um dos maiores ídolos da história capa-preta, Ronicley está de volta ao Rio Branco. O clube anunciou nesta segunda-feira (14) a contratação do ex-meia, agora na função de coordenador técnico, cargo recém-criado na estrutura do Departamento de Futebol do capa-preta.Ronicley, 43 anos, vai ser um importante elo de ligação entre direção, comissão técnica e jogadores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Cantor sertanejo é enterrado vivo e caixão é arranhado no desespero: "Luto"

150 dias sem chuva no MT: seca extrema já afeta agricultura e gera alerta

Vídeo incrível: "homem das cavernas" que diz ter 188 anos é resgatado: "Demorou"