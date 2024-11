Elevador despenca do 6º andar e deixa 2 mortos em prédio de luxo Elevador despenca do 6º andar e deixa 2 mortos em prédio de luxo Folha Vitória|Do R7 14/11/2024 - 16h09 (Atualizado em 14/11/2024 - 16h09 ) twitter

Elevador despenca do 6º andar e deixa 2 mortos em prédio de luxo

Duas pessoas morreram depois que um elevador despencou do sexto andar de um prédio de luxo em Salvador, na Bahia, nesta quinta-feira (14). As vítimas estavam trabalhando quando entraram no equipamento, que caiu de uma altura de 25 metros. O elevador fica no Edifício Splendor, no bairro Horto Florestal. Ainda não se sabe o motivo da tragédia. Em imagens de vídeo do local, é possível ver o estado de destruição em que ficou o equipamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

