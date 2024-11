Em dois dias 200 motoristas passam por teste do bafômetro em Vitória Em dois dias 200 motoristas passam por teste do bafômetro em Vitória Folha Vitória|Do R7 12/11/2024 - 02h08 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h08 ) twitter

Teste do bafômetro em Vitória

A Guarda Municipal de Vitória realizou 200 testes de bafômetro no último fim de semana. Além dos motoristas testados, outros 26 se recusaram e foram notificados. As abordagens fazem parte de uma série de blitzes para inibir a combinação de álcool e direção. De acordo com Marcelo Paraguassu Pires, gerente de Operações e Fiscalizações do Trânsito (Goft) da Guarda de Vitória, as fiscalizações de trânsito se tornaram cada vez mais frequentes.

