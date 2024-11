Empresário jurado de morte pelo PCC é morto a tiros em aeroporto Empresário jurado de morte pelo PCC é morto a tiros em aeroporto Folha Vitória|Do R7 08/11/2024 - 21h30 (Atualizado em 08/11/2024 - 21h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Empresário jurado de morte pelo PCC é morto a tiros em aeroporto

O empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach foi morto a tiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta sexta-feira, 8. A ação ocorreu no Terminal 2, destinado a voos domésticos. Ele era delator de uma investigação sobre lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC).Entre os bandidos, dizia-se que havia um prêmio de R$ 3 milhões pela cabeça do delator. Foram feitos 29 disparos, conforme informações preliminares da Polícia Militar.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este caso impactante.

Leia Mais em Folha Vitória:

Previsão de chuva preocupa Defesa Civil e pode afetar Enem no Norte do ES

Prefeitura anuncia 11 novas escolas de tempo integral em Vitória

Do rock ao sertanejo: as atrações que vão agitar o fim de semana no ES