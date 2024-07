Empresários do ES denunciam problemas logísticos nos portos capixabas

‌



A+

A-

O Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV) e o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) divulgaram uma carta aberta às autoridades portuárias do Espírito Santo nesta sexta-feira (12). No documento, assinado por Tales Machado, presidente do Centrorochas, e Fabrício Tristão, presidente do CCCV, as entidades reclamam da falta de estruturação logística portuária do Estado, que tem, segundo eles, causado prejuízos aos setores no Espírito Santo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória

Leia mais em Folha Vitória - O Jornal Online do Espírito Santo



• Serra perde em casa e tem de secar adversários na Série D do Brasileiro

• Trânsito muda em Vitória nos acessos à 3ª Ponte neste sábado

• Aeroporto de Vitória é reconhecido pela Anac como 2º mais sustentável