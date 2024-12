Empresas implementam inteligência artificial em pesquisas de satisfação Com as inovações tecnológicas, as empresas passam a fazer uso da inteligência artificial (IA) para desenvolver processos mais eficientes... Folha Vitória|Do R7 04/12/2024 - 17h49 (Atualizado em 04/12/2024 - 17h49 ) twitter

O sucesso de uma empresa está ligado à capacidade de entender e atender às expectativas dos clientes, principalmente em um mercado cada vez mais competitivo. Nesse contexto, as pesquisas de satisfação atuam como ferramentas essenciais para captar a percepção do público sobre produtos e serviços. Elas oferecem novos pontos de vista das qualidades e dos aspectos que precisam de melhorias, permitindo ajustes que melhorem a experiência oferecida ao consumidor. No cenário atual, a implementação de tecnologias como a Inteligência Artificial (IA) tem potencializado a análise de dados, tornando os resultados mais precisos.

