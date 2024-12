Empresas inclusivas conquistam mais mulheres na TI Segundo especialista, o setor de TI precisa aumentar a presença de mulheres em cargos de liderança, valorizando a diversidade como... Folha Vitória|Do R7 06/12/2024 - 21h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 21h09 ) twitter

A diversidade de gênero em posições de decisão pode promover um ambiente de trabalho mais inclusivo, contribuir para a inovação e melhorar o desempenho organizacional. Sendo assim, aumentar a representação feminina em cargos de liderança é um dos principais desafios no setor de Tecnologia da Informação (TI). "A indústria de TI tem percebido a importância da inclusão de mulheres em cargos de liderança e o valor que elas trazem para as empresas. Principalmente com abordagens que incentivam a criatividade e a produtividade", afirma Débora Nakano, Gerente Executiva da Experis, vertical do ManpowerGroup para Recrutamento, Seleção e Gestão de Profissionais de TI. Embora os esforços para aumentar essa presença feminina possam estar em crescimento, ainda são necessários avanços para atingir resultados expressivos no setor.

